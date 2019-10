President Bouterse staat stil bij Dag der Marrons in Suriname

De Surinaamse president Desiré Delano Bouterse roept bij de viering van de Dag der Marrons op tot bezinning. Het staatshoofd zegt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat het van belang is dat er data wordt vastgelegd over de totstandkoming van de vredestraktaten met de kolonialeoverheid.

Bij de viering van dit feit op donderdag 10 oktober is het volgens de president goed dat de marrongemeenschap van het moment gebruik maakt om te bezinnen vanwaar zij komt, wat zij wil en hoe zij de toekomst tegemoet gaat. “We moeten terugblikken en de traktaten goed lezen”, aldus president Bouterse, die zegt dat de afspraken die toen gemaakt zijn met deskundigen bekeken moeten worden om te komen tot dataverzameling.

Dag der Marrons wordt op donderdag 10 oktober voor de negende keer als een nationale feestdag gevierd. Nadat voorgaande regeringen deze dag hadden erkend, was het de regering Bouterse die in haar eerste termijn in 2010 er een nationale vrije dag van maakte. Zoals jaarlijks het geval is, warden ook vandaag kransen gelegd bij het monument op het 10 Oktober-plein aan de Henck Arronstraat, daar vond er een plengoffer plaats.

Verder worden er op verschillende plekken, waaronder in de Palmentuin, activiteiten ontplooid, terwijl het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) zelf ook een lijvig programma afwerkt.