Kunstenaar Pinas viert Dag van de Marrons in Suriname niet

Het is vandaag de Dag van de Marrons in Suriname. Een herdenkingsdag op 10 oktober waarbij de ondertekening van het vredesverdrag van 1760 tussen de Marrons van Suriname en de Nederlandse overheid gevierd wordt. De Marrons herdenken de strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid.

Kunstenaar Marcel Pinas viert de Dag van de Marrons niet omdat hij heel erg bezorgd is over de situatie van Marrons. Vooral de situatie in het binnenland baart hem veel zorgen. Het binnenland is niet meer bewoonbaar zegt hij tegen ABC Online nieuws.

Pinas zegt tegen de zender dat er nog te veel mensen zijn die niet op de hoogte zijn van de geschiedenis van Moiwana. Voor Pinas is dit onderwerp nog niet afgesloten. Met kunst wil hij de samenleving helpen verwerken wat er gebeurd is.