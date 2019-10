Riaz Ahmadali gedecoreerd met Rotterdamse Vier Leeuwenspeld

Tijdens de tour van Yaadgaar Orchestra uit Suriname in de periode september-oktober 2019 is de orkestleider, Maestro Riaz Ahmadali, verrast met een decoratie. De Rotterdamse Vier Leeuwenspeld werd hem namens namens Satya Dharma Nederland overhandigd door Dhr. R. Rambaratsing, die alsvolgt reageert:

“Yaadgaar is een Orkest dat niet te vergelijken is met een ander Orkest waar ook ter wereld, met Hindoestanen met oorspronkelijk Indiase roots. Ik heb veel eerbied, respect en waardering voor Riaz die naar leerlingen in diverse gebieden in Suriname gaat om hun van muziekkennis te voorzien. Deze vruchten zullen de volgende generaties plukken. Het is duidelijk merkbaar dat alle orkestleden geschoolde muzikanten zijn. Zij hebben geïnvesteerd en vandaag laten zij hun investering zien aan het publiek. Dit dankzij Riaz. Ik wens ze heel veel succes in de toekomst en hoop weer eens van hun optreden te mogen genieten in Nederland”.

De voordracht is gedaan door Mr. Ramon Ramsodit oud PvdA Raadslid en mede ondersteund door Dr. Bram Peper oud burgemeester van Rotterdam en gewezen Nederlandse Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties.

De Rotterdamse Vier Leeuwen Speld wordt slechts 4x per jaar uitgereikt aan mensen met opvallende verdiensten op de gebieden van Cultuur, Muziek en Educatie. Riaz Ahmadali heeft met zijn meer dan 30 muzikale dienstjaren veel gedaan op al deze gebieden. Van CD / DVD producties, publicaties, onderzoeken, coaching / muziekdocent, vastleggen en promoten van traditionele Surinaams-Hindostaanse muziek in documentaires en geschriften, etc. Hij heeft ook diverse oorkondes en onderscheidingen ontvangen, waaronder ‘Ridder in de Ere-Orde van de Palm’ in 2018, uitgereikt door de President van de Republiek Suriname voor al het werk dat is opgevallen.

Riaz om een reactie gevraagd zegt dat hij dit zeker niet verwacht had tijdens deze tour die vele maanden aan voorbereiding gehad heeft. Hij waardeert het ten zeerste en draagt het op aan alle muzikanten van zijn orkest en de mensen daaromheen die hem altijd ondersteund hebben.

Deze tour bestaat uit 14 orkestleden van leeftijden 14 jaar tot boven de 50 jaar zelfs, waarmee ze van klassiek tot modern Bollywood muziek hebben weten te tonen aan de gemeenschap. Daarnaast zijn er acts uitgevoerd door 7 zangers: Nisha Madaran, Ilhaam Ahmadali, Sharda Doekhie, Viresh Oedietram, Fariz Barsatie, Suren Sewpal en Randy Baitali. Ballads, Baithak, Rock, Jazz, verrassende medleys, maar ook comedy momenten kwamen langs. Het publiek heeft mogen genieten van zeer gevarieerd en hoogstaand muziek. Vele muzikanten en orkestleiders uit de Nederlands-Hindostaanse muziekscene waren ook tijdens de shows aanwezig en allemaal waren zeer positief over de performance van het geheel orkest, dat bij vier van de vijf optredens een staande ovatie van het publiek kreeg,

Riaz Ahmadali mag met zijn Yaadgaar Orchestra zeker spreken van een zeer succesvolle ‘Holland tour 2019’.

Overigens werd deze onderscheiding in de afgelopen 25 jaar aan (slechts) 5 mensen toegekend die met muziek te maken hebben gehad, namelijk Nisha Madaran, Edgar Burgos van Trafassi, Ravinder Bedi van Swareed, Anand Bhadjan van Krishna band en John Mokamsingh van Indian Eagles.