Eerstejaarsstudenten Natin Lelydorp geven Kofidjompoplein facelift

Eerstejaarsstudenten van het Natin te Lelydorp hebben in het begin van dit school jaar een vormingsweek. Een onderdeel daarvan is een facelift geven aan het Kofidjompoplein. De algemeen coördinator van de school, Gina Sewbaratmisser Persuad, geeft aan dat deze werkzaamheden vallen onder een werkdag welke een onderdeel vormt van een vormingsweek. Het startsein van deze werkzaamheden werd gegeven door minister Vijay Chotkan van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C).

Met dit project is het duidelijk dat de studenten van de school teruggeven aan de Surinaamse gemeenschap waar ze wonen of dus deel van uitmaken. De school heeft districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid Oost benaderd, om de speeltuin en de groene strook van het Kofidjompoplein een facelift te geven. Dit viel in goede aarde bij de burgermoeder omdat deze plek het visitekaartje is van Lelydorp in Suriname.

Hankers is ingenomen met het initiatief van dit schoonmaakproject. “Ik mag u aangeven dat t om de jongeren van hier gaat. In dit geval is het dan van belang het initiatief van de studenten te ondersteunen. Dit alles heeft meerwaarde voor het district en werkt zeer motiverend naar elkaar toe”.

Volgens de burgermoeder leren de jongeren samen werken en dat is goed voor de vorming.