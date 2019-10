Transportfaciliteit voor ‘gron nyan’ uit binnenland Suriname

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft een transportfaciliteit opgezet voor ‘gron nyan’ boeren in het binnenland. Het gaat daarbij vooral om aardvruchten zoals napi, chinese tayer, pomtayer, gember, cassave en banaan. Het directoraat heeft in deze proeffase een 4 ton pick-up met bestuurder beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn rayonleiders van DAOB in het gebied geïnstrueerd om deze reguliere transportfaciliteit te organiseren. De boeren hebben ondertussen positief gereageerd op het pilotproject dat vorige maand gelanceerd.

DAOB-directeur Leeroy Jack zegt dat er voor een optimaal resultaat de rayonleiders die in het gebied wonen voor de nodige afstemming zorgen met zowel individuele als georganiseerde boeren. Het project wordt gecoördineerd door de algemene coördinator Sherita Aloekoe. De lokale landbouwers hebben wekelijks, steeds op de maan- en woensdagen de gelegenheid om hun oogst naar de stad te laten transporteren. Er zijn reeds enkele succesvolle transporten uitgevoerd vanuit Brokopondo, met name Brownsweg en omgeving.

“Het proces moet nog wat worden bijgestuurd, maar dit model moet ervoor zorgen dat binnenlandse boeren op vaste dagen hun waar kunnen oogsten en naar de stad kunnen laten vervoeren. Dit proces moet de afzet een grote boost bezorgen,” aldus Jack.Het benadrukt dat afzet een van de grote uitdagingen vormt voor de ontwikkeling van de agrarische sector in het binnenland. Hij voegt eraan toe dat het probleem echter niet expliciet bij de afzet ligt. Hij zegt dat er meer sprake is van een logistiek probleem. “Afzet heeft te maken met de verkoop en zolang je verkoopt, is er afzet. Het is echter niet een eenvoudige klus om producten vanuit het binnenland te brengen naar de markt in Paramaribo,” aldus Jack.

Een boer die vanuit het binnenland komt en niet zelf over transport beschikt om de lading naar de stad over te brengen, zal voor transport moeten betalen. Wie niet op tijd aankomt loopt kans opgescheept te zitten met niet verkochte gewassen. De directeur legt uit dat dat soort zaken ervoor kan zorgen dat een boer in een lastige situatie belandt met als gevolg dat de prijs negatief wordt beïnvloed. Belangrijk is, aldus de directeur, dat er faciliteiten worden gecreëerd om de producten tijdig op de markt te kunnen krijgen, zodat ze voor een redelijke prijs kunnen