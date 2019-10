Surinaamse vrouwenvoetbalselectie afgedroogd door Puerto Rico met 1-6

De Surinaamse vrouwenvoetbalselectie heeft zaterdagavond ook haar tweede Olympische kwalificatiewedstrijd groots verloren. Het nationale team van Suriname ging tegen Puerto Rico met 1-6 ten onder.

Suriname is ingedeeld met Haïti en Puerto Rico in poule C. Maandag treffen Peurto Rico en Haïti elkaar. Slechts de poulewinnaar plaatst zich voor de finaleronde.

Aanvankelijk zouden de wedstrijden in Haïti gespeeld worden maar vanwege de onveilige situatie in het land heeft de Concacaf de wedstrijden verplaatst naar Puerto Rico.

Maandag ging Suriname ook al hard ten onder tegen Haïti. De Haïtianen versloegen de Surinaamse dames met ruim 10-0.