De zanger Haroen van de populaire Surinaamse Corona Band is sinds vrijdag weer op vrije voeten. “Oke lieve mensen, Haroen is terug! We gaan elkaar weer op de dansvloer ontmoeten”, laat de zanger weten in een filmpje op Facebook.

Haroen die eigenlijk Wendel Bendt heet, werd op 6 juli na terugkeer van de Keti-Koti Tour van de band in Suriname op Schiphol aangehouden. Hij zou gepoogd hebben drugs Nederland binnen te smokkelen.