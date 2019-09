Op de Oost-Westverbinding nabij Coronie is dit voertuig vanmiddag van de weg geraakt. Waterkant verneemt dat dit eenzijdig verkeersongeval tegen 13.00u in de middag plaats vond bij het gebied waar men momenteel bezig is te asfalteren.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Onderstaand filmpje wordt momenteel via social media in Suriname verspreid: