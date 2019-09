Pasgeboren baby dood in laken gewikkeld aangetroffen in woning

De politie in Suriname heeft zaterdagmiddag het ontzielde lichaam van een pasgeboren baby in een laken gewikkeld aangetroffen in een woning te Charlesburg. Het kindje moet vrijdag zijn geboren, meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) zojuist op hun website.

Volgens de krant zou er iets zijn mis gegaan tijdens de bevalling. Zaterdagmiddag viel het de buren op dat de moeder van Guyanese komaf zonder haar zwangerschap rondliep. Daarbij hadden de buren sterk het vermoeden dat de vrouw zou zijn bevallen en de baby ergens had begraven. De politie werd toen meteen in kennis gesteld.

De politie kreeg tijdens het onderzoek een tip dat het kindje in de woning moet zijn bewaard. Dat bleek inderdaad waar te zijn, want de baby werd gewikkeld in een laken aangetroffen. De ambulance werd vervolgens ingeschaleld. Bij aankomst constateerde zij dat het kindje geen teken van leven vertoond. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

De krant laat verder weten dat het lijkje hangende het onderzoek in beslag is genomen. De moeder werd voor verdere medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De Surinaamse politie van bureau Munder heeft de zaak in onderzoek.