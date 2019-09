Militair aangehouden voor bedreiging met dienstwapen

Een Surinaamse militair is aangehouden door de politie van bureau Jarikaba. Dit nadat aangifte tegen hem is gedaan voor bedreiging met zijn dienst vuistvuurwapen. Zijn wapen is in beslag genomen en hij is overgedrachten aan de Militaire Politie van Suriname.

De redactie verneemt dat de militair bij een appartement was geweest waar meerdere personen wonen. Op een bepaald moment begon hij op de plaats te filmen. Enkele personen die daar verblijven en de handeling van de militair zagen, sommeerden hem om daarmee te stoppen. Dat viel niet in goede aarde bij de militair, waarna hij zijn dienstwapen tevoorschijn haalde en hen bedreigde.

Een van de personen die bedreigd is geworden deed aangifte tegen de militair. De politie van Jarikaba heeft hem toen aangehouden. Bij de politie verklaarde de verdachte dat hij niemand heeft bedreigd met zijn dienstwapen. Volgens hem heeft hij een taxirit voor iemand gereden naar de locatie. De persoon stapte bij aankomst uit en rende weg zonder te betalen.

De militair beweerde verder dat hij uit zijn auto stapte en achter de klant aanging. Hij zou niemand hebben bedreigd. De Militaire Politie heeft de zaak in onderzoek.