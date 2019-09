Modest Fashion, een internationaal fenomeen in kunst en mode

Deze week werd de tentoonstelling Modest Fashion geopend in het Stedelijk Museum Schiedam. Hoewel bij modest fashion vaak als eerste wordt gedacht aan islam, is niets minder waar. Natuurlijk zien we dat relatief veel vrouwen met een islamitische achtergrond zich modest kleden: bedekt en vaak bescheiden. Maar dat geldt in toenemende mate ook voor vrouwen met andere culturele of religieuze achtergronden. Zij willen niet meedoen aan de ‘esthetiek van het bloot’.

Werd de minirok ooit gezien als feministisch statement, nu willen vrouwen vooral vrij zijn en zelf bepalen hoe ze zich aan de wereld tonen: kies lekker zelf! De tentoonstelling Modest Fashionin Schiedam gaat daarom over keuzevrijheid en creativiteit van vrouwen overal ter wereld.

Modest Fashionis dit jaar en begin volgend jaar t/m 9 februari 2020 te bezichtigen in het Stedelijk Museum in Schiedam, op 20 minuten van Rotterdam Centraal. Bovendien vindt er op zaterdag 26 oktober een modeshow en modebeurs plaats waar ook Surinaamse Nederlanders een actieve bijdrage aan leveren.

Op de website www.modestfashion.nu is meer informatie te vinden.