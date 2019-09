Gedupeerde passagier alsnog naar Curaçao na goed gesprek met SLM

23-9-2019Mijn allerlaatste update:Ik wil alvast een ieder bedanken die hun medeleven heeft getoond via facebook, whatsapp en telefonisch.We reizen morgen naar Curacao (yayy)….Jack Tours & Travel Services wil ik ook hartelijk danken voor de service. Ze hebben alles gedaan dat in hun macht is/was om ons te kunnen accomoderen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Geen ene moment hebben wij getwijfeld aan hun service, we zijn dik tevreden met hun proffessionaliteit desondanks het feit dat de fout NIET bij hun lag.SLM die heeft ons vriendelijk ontvangen en ook hun verontschuldigingen aangeboden en bekostigd de bijgekomen kosten. Uit frustratie heb ik een film gepost en het is viraal gegaan.Mijn stem (onze stem) is gehoord en waar dat kon, zijn dingen recht getrokken.Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden als ik namen heb genoemd en zaken heb aangehaald die niet op waarheid berusten, want de emoties liepen hoog. Ik begrijp dat Minister Benschop niet in die vlucht was naar Curacao, mijn verontschuldigingen daarvoor. Dat is dus verkeerde informatie geweest. Ik hoop dat wat de reden ook mocht zijn van deze "technische storing" gauw wordt opgelost, zodat andere passagiers zoiets niet hoeven te ondervinden en de klantvriendelijkheid bij JAP ook mag worden ge-upgrade.Ik wil ook nog zeggen dat ik geen enkele politikie linie heb met wie dan ook en geen propoganda maak voor geen enkele politieke partij, dus al die FACEBOOK ANALISTEN kunnen elders hun politieke plezier zoeken.Mijn stem is gehoord, mijn frustratie gevoeld en we mogen uiteindelijk een prettige vakantie tegemoet gaan.Bedankt en Blesii.