SLM: ‘Passagiers door fout in systeem niet vertrokken, niet door delegatie vp’

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft zondag een officiële reactie naar buiten gebracht in verband met een op social media circulerende videoboodschap over een ontevreden en gedupeerde klant. In die video stelt een vrouw dat zij en haar gevolg zondag 22 september niet mee konde met de SLM omdat haar tickets uit het systeem zouden zijn gehaald.

De vrouw stelt verder dat een regeringsdelegatie onder leiding van de vice-president van Suriname Adhin wel met de vlucht mee kon en zij en haar kinderen die heel vroeg op de luchthaven waren daar moesten achterblijven. Volgens haar zouden hun plekken zijn ingenomen door die regeringsdelegatie.

De SLM geeft toe dat het gezin door een fout in hun boekingssysteem inderdaad niet is vertrokken, maar ontkent echter dat dit ook maar iets te maken zou hebben met de regeringsdelegatie. Deze passagier en haar medereizigers zijn door een fout in het (SLM) boekkingssysteem inderdaad niet vetrokken, aldus het bedrijf.

“Inmiddels hebben wij contact opgenomen met deze passagiers en is er een passende oplossing voor hen gevonden. De SLM wil verder aangeven dat de vice-president en zijn delegatie over lang vooruit geboekte tickets beschikten en derhalve niets met dit voorval te doen hebben” aldus de afdeling Public Relations van het bedrijf.