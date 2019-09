Indringer die alleenstaande vrouw mishandelde en verkrachtte vast

De politie in Nickerie heeft onlangs een 30-jarige man opgesloten op verdenking van verkrachting. Hij zou in een woning van een alleenstaande vrouw zijn binnengedrongen en haar daar hebben mishandelt en verkracht. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Na een melding van het Command Center deden de wetsdienaren het opgegeven woonadres aan voor het verrichten van een onderzoek. Op het adres trof de politie een alleenstaande vrouw aan die verklaarde, dat zij de man genaamd Deodat T. had betrapt in haar woning. Hij ging vervolgens ertoe over om haar te mishandelen waarna hij haar verkrachtte.

De man werd door de politie opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

