Telegraaf wakkert fake nieuws over vermeende liquidatie van ‘hitman’ aan

De Nederlandse krant De Telegraaf heeft de plank vreselijk mis geslagen door een via social media verspreidt fake bericht over een vermeende liquidatie, als ‘echt’ nieuws te presenteren op haar site. Onder de kop ‘Moordenaar nu zelf slachtoffer? – Vermeende onthoofding na moord op Amsterdammer‘ gaat de krant vreemd genoeg mee in de verspreiding van fake nieuws over een hitman die op een verschrikkelijke manier geliquideerd zou zijn na de liquidatie van een Surinaamse man op Curaçao begin deze maand.

De krant schrijft: “Er zijn gruwelijke foto’s opgedoken – mogelijk van de man die op Curaçao de crimineel Genciël ‘Genna’ Feller (23) uit Amsterdam heeft geliquideerd begin deze maand. Op de beelden is een hoofd te zien van een man op een stoep en een onthoofd, verbrand lichaam op straat in Curaçao“. In werkelijkheid hebben de beelden absoluut niets te maken met deze liquidatie en/of deze zaak.

Het gaat om beelden van een man die geëlektrocuteerd is door stroomkabels. Volgens alle waarschijnlijkheid zou dit zich op de Dominicaanse Republiek hebben voorgedaan. In een filmpje dat de redactie van Waterkant in handen kreeg is te zien hoe de man vanaf het dak van een gebouw op de stroomkabels ligt en door de elektriciteit geëlektrocuteerd en onthoofd wordt. Vervolgens vallen het lichaam en hoofd van de man naar beneden op de stoep.

Van dit lichaam en het hoofd zijn foto’s gemaakt en deze foto’s zijn afgelopen dagen tezamen met foto’s van de zoon van een bekende Kickbox trainer uit Suriname verspreid. In het verspreidde bericht werd de suggestie gewekt dat die zoon de hitman van de liquidatie zou zijn en dat er nu op een gruwelijke manier met hem zou zijn afgerekend. De Telegraaf heeft dat klakkeloos overgenomen.

Dat mensen dit soort fake berichten via WhatsApp doorsturen is alom bekend. Maar dat een grote krant op basis van dit soort fake materiaal een heel artikel publiceert is niet te bevatten. Hieronder het bericht van de krant: