Veroordeelde Guyanese drugsbaron Roger Khan gearriveerd in Guyana

De veroordeelde Guyanese drugsbaron Shaheed Roger Khan is vanochtend iets voor 01.00u gearriveerd in zijn thuisland Guyana. De 47-jarige Khan zat op de vlucht van American Airlines, onder begeleiding van ICE-agenten. Khan is op de Cheddi Jagan International Airport overgedragen aan de Guyanese justitiële autoriteiten.

Bronnen in Guyana melden aan de redactie van Waterkant.Net dat de veroordeelde drugsbaron onder begeleiding van zwaargewapende en gemaskerde agenten is afgevoerd naar het hoofdkantoor van de Criminal Investigation Department (CID) in Georgetown. Hij werd weggevoerd in een wit undercover zwaar getint politie-voertuig.

Khan werd in 2006 in Suriname gearresteerd en vervolgens door de Surinaamse veiligheidsdiensten naar Trinidad gevlogen, waar Amerikaanse agenten de controle over hem namen. Hij werd naar New York gebracht en aangeklaagd. De drugsbaron kreeg 15 jaar gevangenisstraf in oktober 2009. Hij heeft iets meer dan acht van de vijftien jaar gevangenisstraf, waartoe hij was veroordeeld, uitgezeten.