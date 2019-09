Racende motorrijder vliegt uit bocht en belandt in trens

Een racende motorrijder is vanmorgen gewond geraakt nadat hij uit een bocht is gevlogen aan de Sir Winston Churchillweg. Het ongeval gebeurde in de bocht nabij pand nummer 460. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH).

Het ongeluk gebeurde rond 09.00u. De motorrijder kwam met zijn motor en al in de trens. Dit nadat hij tijdens het beschrijven van de bocht, de controle over het stuur verloor. Voorbijgangers schoten hem te hulp en haalde hem uit de trens. Vervolgens werd de Surinaamse politie ingeschakeld.

De politie kwam ter plaatse en schakelde de ambulance in. Met onbekende verwondingen is het slachtoffer vervoerd naar de SEH. De motorfiets is uit de trens gehaald en door een sleepdienst afgevoerd.

Bij het schrijven was er nog geen officiële informatie beschikbaar. Zodra die er is wordt dit bericht bijgewerkt.