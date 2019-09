VIDEO: Moeder en drie kinderen dakloos na woningbrand in Suriname

Een moeder en haar drie kinderen zijn woensdag dakloos geworden nadat hun laagbouw woning aan de Ram Radjkoemarieweg is verwoest door brand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor in de zijstraat van de Noordpolderdam.

De redactie verneemt dat de brandweer van post Kwatta ter plaatse ging en bij aankomst de woning in lichterlaaie heeft aangetroffen. Het vuur was gauw onder controle maar de woning is behoorlijk vewoest door de brand.

Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Het is ook nog niet bekend als de woning verzekerd was tegen brand. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) had begin deze maand nog tips gegeven over (brand)veiligheid in de vakantie. Het KBS riep voornamelijk kinderen op om vooral in deze droge tijd niet met vuur te spelen. Aan de volwassenen werd gevraagd bij het verlaten van het huis goed na te gaan als de gaskraan is dichtgedraaid.