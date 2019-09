Auto met drie inzittenden waaronder baby in trens en vat vlam

Deze auto kwam woensdag in de vroege ochtend in een trens terecht, nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor. Alle drie inzittenden, waaronder een baby en de moeder, werden voor medische behandeling naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname gebracht.

De bestuurder reed met het voertuig rond 00.30u over de Kolonistenweg gaande richting de Johannes Mungrastraat. Hoe de bestuurder de controle over het stuur verloor is nog onduidelijk.

Het voertuig raakte van de weg, kwam tegen een stenen beschoeiing aan en vatte daarna vlam. Het Korps Brandweer Suriname kwam ter plekke vanwege de ontstane brand in het voertuig.

Het is nog niet bekend welk letsel de inzittenden hebben opgelopen. Zo werden de gewonden afgevoerd door de ambulance: