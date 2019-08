Marathonvergadering Assemblée, voorzitter verlaat DNA boos

In Suriname is een vergadering van de Nationale Assemblée (DNA) over de zogenoemde Brokopondo Overeenkomst, al bijna 24 uur aan de gang. De vergadering was gisterenmorgen om 11 uur ’s ochtends begonnen. Opmerkelijk is dat de voorzitter van het parlement van Suriname, Jennifer Simons, het gebouw boos heeft verlaten.

De reden hiervoor is volgens Starnieuws dat Simons erg ontstemd is dat belangrijke wijzigingen waar er dagen aan zijn gewerkt niet zijn doorgevoerd. De regering zou belangrijke wijzigingen hebben teruggedraaid. Alle zekerheden waar Simons zich persoonlijk met de externe deskundigen had ingezet, haalt de regering weg schrijft Starnieuws.

Ook de externe deskundigen van De Nationale Assemblee die waren aangetrokken voor deze twee ontwerpwetten van de Brokopondo Overeenkomst, hebben het gebouw verlaten.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd gaat Alcoa/Suralco niet akkoord met de wijzigingsvoorstellen die De Nationale Assemblee wil toevoegen aan de oorspronkelijke conceptwet voor beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst. President Desi Bouterse zou ermee hebben ingestemd dat de wijzigingsvoorstellen worden verwijderd, aldus de krant.

