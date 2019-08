VIDEO: Eerste niertransplantatie in Suriname is een feit

Een historisch moment deze week in Suriname: de eerste niertransplantatie in Suriname is een feit! De succesvolle operatie die elf uren duurde, is het werk van een team van buitenlandse en Surinaamse specialisten en verpleegkundigen en is mede mogelijk gemaakt door de George Subraj Foundation.

Het gaat om een echtpaar waarbij de vrouw een andere nier nodig had. Haar man was dinsdag jarig en heeft een gezonde nier aan zijn vrouw geschonken. Tegen Starnieuws zei de Amerikaanse specialist Stephen Guy dat sommige mensen bang zijn om met één nier te leven, maar dat ze in VS merken dat mensen heel normaal en gezond met één nier kunnen leven.

Algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, gaf aan dat er veel werk aan de transplantatie vooraf is gegaan. Dat beaamt ook Prija Gopalrai, klinische informaticus en voorzitter van de Commissie Niertransplantatie Suriname (CNS). Zij gaf aan dat er veel technisch, organisatorisch en logistiek werk is verzet om het zover te krijgen.

“De patiënten, donor en ontvanger, hebben nog nazorg nodig en ook dit is tot nu toe goed opgevangen. De patiënt, de ontvanger, is af van het dialyseren en kan nu volledig terugkeren in de maatschappij”, aldus Redan tegen Starnieuws die een uitgebreid artikel heeft gepubliceerd.