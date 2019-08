Parlement Suriname stemt voor beëindiging Brokopondo Overeenkomst van 1958

De Surinaamse regering van president Bouterse heeft gekozen voor het belang van de buitenlandse multinational Alcoa en laat Suriname bekaaid achter na het vertrek van de bauxietmaatschappij uit Suriname. Aldus de teneur op dit moment in Suriname.

Het betreft de vroegtijdige ontbinding van de Brokopondoovereenkomst met bauxietmaatschappij Suralco/Alcoa. In De Nationale Assemblee zijn een ongekend aantal vergaderingen gehouden, die vanaf dinsdag zijn begonnen en die donderdag weer zijn hervat, waarna er 24 uur vergaderd is door het parlement.

Breekpunten zijn geweest de staat waarin Alcoa de dam achterlaat voor Suriname, het recht van het Surinaams volk om juridische mogelijkheden te hebben en meer veiligheidskleppen om Suriname te behoeden van (milieu) schade.

De voorzitter van het Parlement, Jennifer Simons, van Bouterse’s partij de NDP, heeft zich wekenlang beijverd om de belangen van het Surinaams volk te bewaken. Vannacht zijn binnen een uur op het laatste moment, alle veiligheidskleppen die waren ingebouwd, van tafel geveegd door de regering.

Minister Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen bleef volharden in zijn woorden dat de Alcoa deal een goede is voor Suriname, terwijl zijn vooraanstaande partijgenoot Simons heeft aangegeven dat nu alle veiligheidskleppen voor het Surinaamse volk door de regering in de prullenbak zijn gegooid. Akiemboto wilde graag dat de overeenkomst wordt beëindigd, volgens de zienswijze van de regering, welke dus niets toevoegt aan veiligheid voor Surinamers.

Onduidelijk is wat Suriname precies overneemt, in welke staat de dam verkeert, welke schulden er worden overgenomen en wat de besparing precies gaat opleveren. De voltallige oppositie heeft tegen gestemd omdat Suriname het land en de belangen in de uitverkoop zouden zijn gedaan.

Alcoa heeft in 2014 aangegeven Suriname te willen verlaten omdat er niet voldoende economisch winbare bauxiet meer voorradig zou zijn. De toenmalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok van de Palu, zou Alcoa toentertijd gevraagd hebben om deze constatering te onderbouwen voordat de Surinaamse regering een gesprek zou aangaan over vroegtijdige ontbinding van de Brokopondoovereenkomst.

In 2015 zou er een memorandum of understanding zijn geweest waarin de condities zouden zijn vervat van die ontbinding. President Bouterse adviseerde het parlement toentertijd om deze MOU niet te ondersteunen. Er zou opnieuw tussen de regering en alcoa onderhandeld worden over de condities van ontbinding.

Wat er vervolgens gebeurde is dat de regering Dilip Sardjoe tot voorzitter van de commissie maakte, die moest onderhandelen met Alcoa over de ontbinding. Grote probleem was dat het imago van de ondernemer Sardjoe werd omhuld met schijn van zakelijke belangenverstrengeling tussen Sardjoe en de Alcoa. Er zouden economische belangen gaande zijn tussen Alcoa en Sardjoe is de algemene tendens, eerder deze week door regering en NDP parlementarier Roche Hopkinson eveneens aan de orde gebracht.

Vandaag is dus een vroegtijdig einde gekomen aan de Brokopondo overeenkomst, hetgeen betekent dat Alcoa formeel is vertrokken uit Suriname, de Afobakkadam terug is in handen van Suriname, zonder te weten wat de staat van de dam is, zonder de milieuschade in het vizier te hebben, en zonder dat burgers nog voldoende juridische mogelijkheden hebben om te procederen.

Vicepresident Adhin en Minister Akiemboto noemde het ondanks het verdwijnen van de veiligheidskleppen een goede deal voor Suriname en de NDP fractie, met uitzondering van Jennifer Simons heeft dit standpunt ondersteund middels stemmen. De voltallige fractie stemde voor.