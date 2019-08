VHP: Alcoa deal weer op tafel bij nieuwe regering

Als de NDP-regering de huidige deal met Alcoa doordrukt, zal een toekomstige regering met de VHP het na mei 2020 weer op tafel brengen voor heronderhandelingen. Dat meldt de VHP in een persbericht. In dat bericht schrijft de VHP:

Ook Alcoa moet beseffen dat zij bezig is een deal te sluiten die politiek noch maatschappelijk draagvlak heeft. Tijdens de behandeling in de Nationale Assemblee is door de VHP op niet mis te verstane wijze aangegeven dat de deal nadelig is voor Suriname en de gehele bevolking.

Alcoa kan zich niet verschuilen achter technische en juridische constructies, in een tijd waar ook multinationale ondernemingen zich bewust moeten zijn van hun maatschappelijke, ethische verantwoordelijkheden en ‘good governance’. De VHP wijst Alcoa er op dat zij willens en wetens een overeenkomst aangaat die niet klopt.

Een dergelijke handelwijze gaat in tegen de belangen van het Surinaamse volk. De VHP denkt in het bijzonder aan de binnenland bewoners die nog generaties lang de gevolgen zullen ondervinden van de mijnbouwactiviteiten. Het simpel afkopen van de schade terwijl wereldwijd bekend is dat er nog allerlei onverwachte schade tevoorschijn kan komen is moreel verkeerd.

Suriname en Alcoa hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is nu wel duidelijk dat de huidige regering haar verantwoordelijkheid verzaakt en de wensen van het volk en de oppositie negeert. Alcoa heeft de kans om haar verantwoordelijkheid alsnog te nemen.

Dat kan door de deal aan te houden en straks met een nieuwe regering op maatschappelijk verantwoorde wijze de zaken netjes af te wikkelen. Dat is de enige juiste houding voor een multinational die in deze moderne tijd naar alle belangen moet kijken en niet alleen naar die van haar aandeelhouders. De VHP staat gereed om bij een regeringswisseling haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook in deze moeilijke tijd!