Man dood aangetroffen met schotwond in weiland

De redactie van Waterkant verneemt dat er dinsdag een 67-jarige man dood is aangetroffen in een weiland, gelegen aan de achterkant van Weg naar Zee in Suriname. De man zou aangetroffen zijn met een schotwond. Uit onderzoek van de politie is gebleken gaat dat het gaat om zelfmoord.

De Surinaamse politie kreeg de melding dinsdag binnen en ging hier op af. Bij aankomst trof de politie inderdaad het lichaam van een zekere Rodriguez aan, met een schotwond in zijn borststreek. Vlak bij het ontzielde lichaam vond de politie een jachtgeweer.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de man zelfmoord heeft gepleegd door zichzelf met het jachtgeweer in zijn borststreek te schieten. Het slachtoffer zou een hartaandoening en tal van andere problemen hebben, laten buurtbewoners aan de redactie van Waterkant weten.

Zowel het lijk als het jachtgeweer werden na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen. (ARCHIEFFOTO)