Bizar: Buurman probeerde buurvrouw te verkrachten

Een man heeft eerder deze week in het district Paramaribo in Suriname geprobeerd om zijn buurvrouw te verkrachten in haar woning. Dit gebeurde nadat hij een smoes had verzonnen en de woning was binnengekomen.

De redactie van Waterkant verneemt dat toen de man in de woning was, hij geprobeerd heeft om de kleren van zijn buurvrouw weg te halen. Het slachtoffer verzette zich hevig en gilde heel luid om hulp.

De buurman had niet verwacht dat zijn buurvrouw dat zou doen en rende uit de woning. Het slachtoffer schakelde de politie in en die kwam ter plaatse. Echter was de buurman bij aankomst van de politie nergens te bespeuren. De Surinaamse politie werkt aan zijn aanhouding.