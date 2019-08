Piranha’s maken weer slachtoffers, dc wil verbod op zwemmen

Uitbaters van vakantieoorden langs de Surinamerivier in Para, mogen bezoekers niet meer in de rivier laten zwemmen. Dit komt op uitdrukkelijk verzoek van districtscommissaris van Para Armand Jurel, meldt radio 10. In een vraaggesprek met het radiostation zegt Jurel dat Piranha’s afgelopen weekenden weer slachtoffers hebben gemaakt.

“Niemand moet in het water gaan. Als mensen in het water gaan is het op eigen risico” aldus Jurel tegen Radio 10. Het commissariaat heeft alle exploitanten van vakantieoorden aangeschreven na opnieuw ellende met de roofvissen op diverse oorden.

Enkele weken geleden kwamen er ook al berichten van bezoekers van een Surinaams vakantieoord die waren gebeten door een piranha: