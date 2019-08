Surinaamse gebroeders Dongo binnenkort in echte WWE wedstrijden

De gebroeders Donovan en Leandro Dongo uit Suriname zullen binnenkort te zien zijn in echte wedstrijden van World Wrestling Entertainment (WWE). De broers vertrekken eind september weer naar de Verenigde Staten. Dit keer om een verplichte zes maanden ‘volledige klaarstroom’ training af te werken.

De broers zeggen in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat tijdens de komende training zij zich zelf beter moeten ontwikkelen in de ring, ringmoves moeten kennen, hun eigen move sets moeten creeren en tal van andere zaken aan de orde zullen komen.

“Het is kort gezegd een finalizing training en kennis ontwikkelen om dan uiteindelijk de echte matches te vechten. Veel willen we niet zeggen maar vanuit de VS zullen wij de gemeenschap updaten. We zijn klaar om te bossen”.

De broers werden deze week uitgenodigd door de vice-president van Suriname Michael Ashwin Adhin. De vp kreeg bij die gelegenheid een ‘Team Dongo’ shirt van Donovan en Leandro kado. “…Als je land achter je staat is alles mogelijk…” aldus de broers.

