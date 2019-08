Kinderen wonen onder erbarmelijke omstandigheden in Surinaams kinderhuis

Kinderen van het kinderhuis Zout Der Aarde aan de Lolastraat in het Cupidoproject in Paramaribo, wonen onder zeer slechte omstandigheden. Dat is gisteren geconstateerd uit een onderzoek naar de leefomstandigheden door het districtscommissariaat van Paramaribo-Zuidwest. Het onderzoek is ingesteld nadat op social media een filmpje is verschenen van een jongeman die alarm slaat over de slechte situatie in het tehuis.

Zoals op de onderstaande foto’s te zien is, is de situatie zeer slecht te noemen. “Tijdens het onderzoek is gebleken dat het tehuis een tijdje niet is schoongemaakt. De slaapkamer, bad en toiletruimte zien er verschrikkelijk uit. Nergens van het tehuis is schoon, overal is vies. Enkele kinderen moeten slapen op stukjes matrassen en sommige zelfs op de vieze vloer”, laat een bestuursambtenaar die ter plaatse was aan de redactie van Waterkant.Net weten.

De bestuursambtenaar laat verder optekenen dat de directeur van het tehuis de kinderen bij aankomst van de bestuurs en politieambtenaren had opgesloten in een kamer. Dit uit vrees dat zij alarm zouden slaan over hun vreselijke leefgenot. Echter kwam alles boven water toen zij stevig aan de tand werd gevoeld door de politie op de vraag waar de kinderen zijn.

De directeur als de kinderen hebben aangegeven dat zij druk doende bezig zijn te renoveren, vandaar alles zo rommelig eruit ziet. De bestuursambtenaar laat weten dat de bewering echter niet op waarheid berust. Dit omdat er niets van renovatie gebleken is. Een bron laat weten dat het tehuis subsidie krijgt van de overheid en de directeur al het geld ‘vreet’ en het tehuis en de kinderen verwaarlozen. Volgens de bron is de huidige situatie al een hele tijd zo.

De districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, het ministerie van Sociale Zaken en van Onderwijs in Suriname zijn geattendeerd over de aangetroffen situatie. Vernomen wordt dat er vandaag maatregelen getroffen zullen worden om zaken op orde te stellen in het tehuis. Daarnaast wordt er ook een onderzoek ingesteld over de bestemmingen van de subsidie.