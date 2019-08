VIDEO: Brand op historische begraafplaats de Nieuwe Oranjetuin in Suriname

Op de historische begraafplaats de Nieuwe Oranjetuin heeft woensdagmorgen een brand gewoed. Beelden van de brand, zoals hieronder te zien, werden in de loop van de dag massaal gedeeld via social media. De brand was snel onder controle, maar heeft zeker schade aangericht aan de begraafplaats, die onderdeel is van de historische binnenstad van Paramaribo. Deze is sinds 2002 door UNESCO aan de Werelderfgoedlijst toegevoegd.

Volgens de eerste berichten gaat het om een uit de hand gelopen schoonmaakactie in combinatie met de droge tijd. Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, zegt in een eerste reactie dat er 100% sprake zal zijn van schade op deze plek die enorme historische waarde heeft. Hij geeft aan dat de stichting nog poolshoogte moet nemen.

Fokké geeft verder aan dat op deze begraafplaats aan de Dr. J. F. Nassylaan 8 in Paramaribo, de elite van Suriname begraven ligt zoals gouveneurs en raden van politie en justitie. Ook bekende Surinamers zoals de piloten Vincent Faiks en Rudi Kappel hebben daar hun laatste rustplaats evenals vrije personen. Later werden daar ook Chinese en Hindoestaanse Surinamers in moderne graven begraven.

Toeval of niet: ook een dag eerder ontstond er op een andere Surinaamse begraafplaats brand bij schoonmaak werkzaamheden. Waterkant verneemt dat sommige schoonmakers ervoor kiezen om het droge gras weg te branden met behulp van bijvoorbeeld brandstof, hetgeen niet altijd goed afloopt.