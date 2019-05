‘Donovan en Leandro Dongo door WWE gekozen om Suriname te vertegenwoordigen’

Ze dromen al jaren van een carrière als professionele worstelaars binnen World Wrestling Entertainment (WWE) en nu lijkt de WWE-missie van de gebroeders Donovan en Leandro Dongo uit Suriname geslaagd. ‘Uit meer dan 30.000 aanvragen zijn wij, Donovan & Leandro Dongo, gekozen om Suriname te vertegenwoordigen’ hebben de broers zondag bekend gemaakt op hun Facebook pagina.

De WWE-missie begon vorig jaar november met Donovan, waarna jongere broer Leandro hem kort daarna opvolgde. De broers moesten daarna van 23 tot 28 april 2019 voor de laatste try-outs naar de Verenigde Staten afreizen. “Dit is de laatste try-out voor ons. Als wij die halen zijn we binnen” zei Donovan vorige maand nog over het avontuur.

Zondag brachten zij het nieuws naar buiten en zeiden daarbij: “We wisten dit tot nu toe niet … we zijn meer dan trots om ons land te vertegenwoordigen! We kwamen uit het niets. We zijn geboren voor grootheid! We zullen altijd nederig blijven!”