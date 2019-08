Naskip opent haar eerste drive-thru restaurant in Suriname

Naskip was de afgelopen dagen weer volop in het nieuws vanwege de opening van haar eerste vestiging afgelopen weekend in Nederland. Maar ook uit Suriname was er groot nieuws. Het bedrijf heeft vandaag namelijk haar eerste drive-thru restaurant in Suriname geopend.

Het ging hierbij om een zogenoemde soft opening op maandag 26 augustus, meldt het bedrijf op haar Facebook pagina. Dit nieuw Naskip restaurant is gevestigd aan de Ringweg Noord, hoek Martinusstraat.

De eerste klanten konden vanmiddag al langs voor hun favoriete meal: