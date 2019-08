Surinaamse chefs doen mee aan culinair festival in België

Een aantal Surinaamse chefs doet volgende maand mee aan het culinaire festival ‘Eat! Brussels, Drink! Bordeaux’ van België. Het evenement, dat dit jaar voor de achtste keer wordt gehouden, vindt van 5 tot en met zondag 8 september plaats.

In het kader van de stedenband tussen Brussel en Paramaribo, heeft Suriname een uitnodiging ontvangen om te participeren in dit culinaire festijn, waar diverse landen ook aan deelnemen. Het menu dat Suriname gaat presenteren op het festival is al samengesteld. Het gaat om inheems, Javaanse, creools en Hindostaanse gerechten.

De delegatie van Suriname die naar het festival afreist, bestaat uit twaalf mensen onder wie vijf leden van de Suriname Chefs Associatie (SCA).