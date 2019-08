Naskip uit Suriname opent deuren in Nederland

De populaire fried chicken, French fries en gekookte maiskolven van het Surinaams kiprestaurant Naskip zijn vanaf vandaag ook verkrijgbaar in Nederland. Het restaurant heeft vanmorgen de deuren van haar eerste vestiging in Nederland geopend aan de Dapperstraat 147, vlakbij de Dappermarkt in Amsterdam-Oost.

Naskip is al meer dan 50 jaar een begrip in Suriname. De producten worden volgens een eigen (geheim) recept en verse Surinaamse ingrediënten bereid. Eerder liet directeur Glenn Nassy weten dat het succes van Naskip te danken is aan de kwaliteit, de smaak, de service en de redelijke prijs.

Volgens hem zal het niet makkelijk gaan in Nederland, omdat het bedrijf nu de directe concurrentie aan met grote ketens als Kentucky Fried Chicken en ook andere fastfood restaurants.