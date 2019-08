Jongeren fitness club stimuleert jongeren om aan gezondheid te werken

De Youth Fitness and Fun Club (YFFC) in Suriname wil zoveel mogelijk jongeren stimuleren om aan hun gezondheid te werken. Steeds meer onderzoekingen laten zien dat de mens steeds ongezonder leeft. Deze ongezonde leefstijl heeft vele gevolgen voor haar gezondheid. Het is daarom belangrijk dat een preventieve leefstijl gestimuleerd wordt. “Men moet de boom buigen wanneer het nog jong is, luidt een bekend spreekwoord. De YFFC heeft daarom gemeend om bij de jongeren te beginnen, die de laatste jaren ook veelal slachtoffer worden van voorkombare ziekten. Preventie heeft als voordeel kostenbesparing binnen de gezondheidszorg, maar dat niet alleen het redt ook levens.

Het doel van de club is om zoveel mogelijk jongeren bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. De doelgroep is jongeren tussen 5 en 15 jaar. De YFFC wil in elke ressort een club opzetten en staat daarom open voor andere jongeren organisatie die ook willen helpen om het gestelde doel te bereiken. Ook een bijdrage van sponsoren zal gewaardeerd worden.

De eerste club is opgericht in het ressort Kwatta. De launch van de YFFC club Kwatta vindt plaats op zaterdag 31 augustus. De respons is redelijk en de organisatie verwacht meer leden. De kinderen krijgen een compleet pakket, waarin gezondheidseducatie en actieve ouderparticipatie ook in zet. De organisatie vindt dat ouders ook actief moeten participeren bij acitiviteiten van hun kinderen. De YFFC roept de ouders op om hun kinderen in te schrijven en op deze manier te werken aan de gezondheid van hun kind, want het komt alleen maar in hun voordeel.