Tekort aan insulinespuiten en naalden in Nickerie

Diabetespatiënten in het district Nickerie hebben het momenteel zwaar te verduren. Dit omdat er een tekort is aan insulinespuiten en de bijbehorende wegwerpnaalden. Zij krijgen bij de apotheek slechts een derde deel van de voorgeschreven hoeveelheid en worden gevraagd om die te ontsmetten en opnieuw te gebruiken.

Daarnaast heeft het district ook te kampen met een tekort aan sommige medicijnen waaronder het bloeddrukverlagende Enalapril meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd. Volgens de krant is er een tekort omdat het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) niet altijd de gevraagde hoeveelheid kan leveren.

De patienten hebben het tekort aan het materiaal onder de aandacht gebracht van districtraadslid Hansradj Jagmohansingh. Hij heeft het probleem donderdag tijdens een raadsvergadering aangekaart. “In plaats van dertig naalden en spuiten, krijgen ze slechts tien.” Hij vindt het erg dat apothekers patiënten adviseren het materiaal na gebruik te wassen en te ontsmetten en in de koelkast te bewaren om het vervolgens nog een keer te gebruiken.

Volgens Jagmohansingh mag advies voor hergebruik van het materiaal niet, omdat het gaat om wegwerpmateriaal dat na elk gebruik weggegooid moet worden. Hij kan zich niet voorstellen dat minister Antoine Elias van Volksgezondheid meer apotheken wil opzetten in alle ressorten van het district, terwijl hij ze niet kan bevoorraden.

Rakya Abdul, hoofd-assistant van de overheidsapotheken in Nickerie laat tegenover de krant weten dat het de schuld is van de leverancier dat het district nu een tekort aan materiaal en medicamenten heeft. Ze bevestigt tegenover dat patiënten gevraagd worden het materiaal te ontsmetten en twee keer te gebruiken en zegt dat de arts hiervan op de hoogte is. Volgens haar is het de patiënt die bepaald als die het wilt doen of niet. Het medicijntekort kan worden opgevangen, omdat er alternatieven zijn.