Bromfietser vliegt tegen vangrail na aanrijding met personenauto

Een bromfietser is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenauto. Het ongeval vond rond 18.45u plaats op de Martin Luther Kingweg in Suriname. Door de klap vloog de bromfietser met zijn brom tegen de vangrail. Omstanders vertellen aan een verslaggever van Waterkant dat het een wonder is dat hij slechts licht gewond raakte.

Beide bestuurders reden over de Martin Luther Kingweg richting centrum. De bromfietser wilde op een gegeven moment de Ramgoelamweg in slaan maar schatte de situatie verkeerd in. Hij werd op dat moment geraakt door de auto.

Het slachtoffer had lichte verwondingen en werd voor medische behandeling afgevoerd door een ambulance. Opmerkelijk was dat hij een zogenoemde ‘potjes helm’ droeg, welke door de Surinaamse politie wordt afgeraden voor gebruik in het verkeer. Het had dus veel erger kunnen aflopen.

Leden van het Korps Politie Suriname waren ter plekke aanwezig om de zaak te onderzoeken