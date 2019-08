Man die schoten op huis loste is manager van een casino in Suriname

De man die woensdag 14 augustus door de politie werd aangehouden, omdat hij schoten zou hebben gelost op een woning, is manager van een casino in Paramaribo-Noord. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. Het gaat om een 46-jarige man van buitenlandse afkomst, genaamd Mehmet K. meldt ook het Korps Politie Suriname.

Volgens de krant loste de man eerst schoten in de garage bij zijn woning. Daarna loste hij schoten op het appartement dat tegenover zijn pand staat. De verdachte wilde dat de beheerder van het appartement de lichten moest uitdoen, omdat die hem hinderden. Toen dat niet werd gedaan, pakte hij zijn wapen en begon te schieten op de lampen en de muur van het appartement.

Volgens de krant verkeerde de manager ‘in een bepaalde gemoedstoestand‘. Welke toestand dat is, is niet duidelijk. De man is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.