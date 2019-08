Tyrone Spong aangeklaagd in VS voor illegaal poema bezit

Tyrone ‘The King of the Ring’ Spong is in Florida, de Verenigde Staten aangeklaagd voor het illegaal in bezit hebben van een poema. Het beest ontsnapte begin van het jaar en Spong hield hem gevangen thuis. Toen het beest aangetroffen en gepakt werd moest het verdoofd worden door de politie schrijft het AD.

Volgens AD was de poema ondervoed toen het werd aangetroffen, maar is nu aan de betere kant. Het beest zou in gevangenschap groot geworden zijn en is momenteel ondergebracht in een opvang. De politie laat weten dat er in Parkland, Florida wel wilde poema’s voorkomen. Maar wat bij Spong thuis is aangetroffen is volgens onderzoekers een ‘tam’ exemplaar.

De manager van Spong heeft lokale media laten weten niet te willen reageren op de zaak.