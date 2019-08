Man die schoten lost op appartement aangehouden; licht zou hem hinderen

De politie in Suriname heeft woensdag een man aangehouden die schoten zou hebben gelost op een appartement aan de Picassostraat. De man zou dat gedaan hebben omdat het licht vanuit het appartement, dat naast zijn woning staat, hem zou hinderen.

Waterkant verneemt dat er woensdagochtend rond 03.00u schoten zouden zijn gehoord rond het appartement. De beheerder van het appartement die aan de overkant woont, schrok wakker en besloot poolshoogte te nemen. Hij zag de buurman die zat te klagen dat het licht vanuit het appartement hem hinderde. De beheerder had op dat moment niet door dat de buurman schoten op het pand had gelost en ging weer naar bed zonder de politie in kennis te stellen.

Even later waren er opnieuw schoten waarbij de beheerder weer naar buiten ging. Ook dit keer kwam hij de boze buurman tegen die hem bedreigde met de woorden “Als je het licht nu niet uit doet, dan mo soet tap joe!“. Om zijn woorden kracht bij te zetten schoot de man opnieuw. De beheerder besloot uit angst om geraakt te worden, plat op de grond liggen.

Na deze actie van de buurman nam de beheerder contact op met het Korps Politie Suriname. Die deed onderzoek ter plekke en kwam inderdaad kogel inslagen tegen bij het appartement. In het huis van de buurman werd een vuistvuurwapen, een rifle en een windbuks aangetroffen. Hoewel de man beweerde er de papieren voor te hebben, bleek dat niet het geval.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden de wapens in beslag genomen en de man aangehouden.