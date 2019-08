Minister Ferrier: ‘Geen ouderbijdrage Fibos scholen’

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur roept de ouders van leerlingen die bij scholen zijn aangesloten bij de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) op om geen ouderbijdrage te betalen. De minister zegt dit op basis van afspraken die in juli dit jaar zijn gemaakt met de Fibos om binnen de samenwerking andere regelingen te treffen in het kader van subsidie.

Terwijl partijen sinds juli in dialoog zijn heeft Fibos het ministerie een schrijven doen toekomen met een aantal voorwaarden waaraan uiterlijk 1 augustus 2019 voldaan moest zijn. Er is geëist dat de achterstallige subsidie en die van het nieuwe schooljaar (2019-2010) betaald moesten zijn voor eerdergenoemde datum. Intussen is op 2 augustus 2019 het achterstallig bedrag, groot SRD 1.4 miljoen, op de rekening van Fibos gestort.

“Dan doet het mij heel erg pijn als ik op 6 augustus van de leerlingen of ouders een schrijven van Fibos zie waar er toch naar een ouderbijdrage van 250,- SRD wordt gevraagd. In de nieuwe samenwerking met de particuliere instanties hebben we afspraken gemaakt met Fibos in juli dat hun instellingen geen ouderbijdrage vragen. In de plaats daarvan zal gekeken worden hoe de verantwoordelijkheden van de Fibos door de overheid gefinancierd zullen worden”, zegt de minister.

De minister is niet te spreken over het feit dat Fibos aangeeft aan de ouders dat het bedrag betaald moet worden voor een aantal zaken, waaronder; onderhoud, leermiddelen kopieerkosten, etc.., maar wanneer de kinderen op school zijn moeten zij toch nog betalen voor kopieën. Dit terwijl er per kwartaal ook een overzicht naar het ministerie wordt opgestuurd van administratieve kosten, bestaande uit; nietjes tot administratief personeel, dat ook bestaat uit kopieerkosten, wat de overheid ook nog moet betalen. Transparantie op deze manier is zoek volgens de minister.

“Ik roep de ouders op om geen ouderbijdrage te betalen, totdat deze zaak helemaal duidelijk is.” Ferrier heeft de instelling vervolgens duidelijk gemaakt dat de door haar gehanteerde werkwijze in deze kwestie niet juist is. Het zou niet correct zijn om vooruit te lopen met de betaling, terwijl er geen inzage is in de realisatiecijfers, noch voor wat is begroot voor het komend schooljaar.

Volgens de minister kan je niet voorafbetalingen verrichten als je niet weet hoeveel kinderen er überhaupt worden ingeschreven. “Dat is comptabel nergens haalbaar.” Het ministerie heeft het Fibos vervolgens naar een begroting gevraagd en de realisatie over het jaar dat zij wel 250,- SRD per leerling heeft ontvangen als ouderbijdrage, meldt het Nationaal Informatie Instituut.