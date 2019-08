Automobilist rijdt hond aan en belandt met auto in trens

Deze auto belandde zondagavond in een trens langs de Surinaamse Oost-West verbinding. De bestuurder reed over de weg vanuit Meerzorg richting Tamansari. Daar botste hij met het voertuig tegen een hond, waarna de automobilist de controle over het stuur verloor en in de trens terecht kwam (foto links).

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De hond was echter op slag dood. De resten van het dier werden door leden van het Korps Brandweer Suriname van het wegdek verwijderd (foto rechts). Ook werd de weg weer schoon gespoten.

De auto moest met een speciale takelwagen uit het water gehaald worden.