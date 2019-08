Man mishandelt ex-vrouw na woordenwisseling tussen haar en zijn nieuwe vriendin

De Surinaamse politie heeft een 39-jarige man aangehouden voor zware mishandeling van zijn ex-vrouw. De man, John K., kwam verhaal halen bij zijn ex-vrouw nadat er een woordenwisseling was ontstaan tussen haar en zijn huidige vriendin. Hij viel in een woeste bui zijn ex-partner aan.

Uit het onderzoek ter plaatse bleek dat de huidige vriendin van John de werkplek van John’s ex-vrouw aan deed om iets af te halen. De ex-vrouw werkt namelijk voor een dienstverlenend bedrijf. Er ontstond op een gegeven moment een woordenwisseling tussen de vrouwen. John’s vriendin bracht hem op de hoogte daarvan.

John deed de plek toen in een woeste bui aan en begon zijn ex-vrouw te mishandelen. Daarbij kwam het slachtoffer met haar gezicht tegen een glazendeur aan in de voorgevel van het gebouw waar zij werkzaam is. Dat glas ging kapot met het gevolg dat het slachtoffer een grote snijverwonding op liep in haar gelaat.

John werd aangehouden voor zware mishandeling en werd overgebracht naar het politie bureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.