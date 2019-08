Mannenkoor Maranatha Suriname wint zilver in Zweden

De deelname van het Mannenkoor Maranatha Suriname aan de finale van het Korenfestival Europa 2019 (Grand Prix of Nations & European Choir Games) heeft weer vruchten afgeworpen. Net als in 2016 in Spanje, haalden de heren de 2e plaats. Goed voor het zilver in de categorie ‘Sacraal’, meldt Suriname Overzee.

De finale vond vanmiddag in Göteborg Zweden plaats. Het koor werd gedirigeerd door mevrouw Maureen Malone en de heer Marcel Cairo, die de prijs namens Mannenenkoor Maranatha Suriname in ontvangst namen (foto).

Het Mannenkoor Maranatha Suriname treedt voor haar vertrek terug naar Suriname éénmalig op in Amsterdam (Koningskerk). Op zondag 18 augustus vanaf 16.30 zullen tijdens dit ‘Maranatha in Concert’ event zullen ook het mannen en vrouwenkoor Nederland Ronald Snijders, Edje Rust en standup comédienne Lucinda Sedoc hun opwachting doen.