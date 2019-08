Militair aangehouden voor bedreigen agente met dienstwapen

Het Arrestatie Team (A.T.) in Suriname heeft afgelopen maandag de 31-jarige militair Arantes N. aangehouden. Dit nadat hij medio juli vanuit zijn auto een agente in het verkeer bedreigde met een vuistvuurwapen. Het slachtoffer deed hierna aangifte van bedreiging tegen de man, waarna hij is opgespoord en aangehouden.

Bij de aanhouding van de verdachte trof het A.T. een vuurwapen aan in de auto die Arantes op dat moment bestuurde. Het wapen is in het belang van het onderzoek in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat het zelfde wapen is gebruikt om de agente die bewuste dag te bedreigen, meldt de politie Public Relations.

Verder onderzoek bracht naar voren dat de verdachte Arantes militair van beroep is en dat het wapen een dienstwapen is. Nadat het A.T. Arantes en het wapen had overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten droegen die hem en het wapen vervolgens over aan de Militaire Politie die deze zaak verder moet onderzoeken.