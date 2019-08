VIDEO: Mannenkoor Maranatha Suriname begint aan Europese tour

Vandaag is het Mannenkoor Maranatha Suriname op Schiphol (Nederland) aangekomen op doorreis naar het grootste interculturele korenspectakel van Europa, the European Choir Games. Dit jaar vindt het in (Gothenburg) Zweden plaats.

Het Maranatha Mannenkoor Suriname zal op de terugreis ook een éénmalig concert in Amsterdam verzorgen. Dat is op zondag 18 augustus a.s. in de Koningskerk. Ze zijn dan samen met het mannen- en vrouwen Maranathakoor Nederland te bewonderen. Aan dit Maranatha in Concert werken verder mee: Ronald Snijders, Edje Rust en standup comedienne Lucinda Sedoc.

Het Maranatha mannenkoor Suriname hoopt – net zoals in 2016 – in de prijzen te vallen. In dat jaar werd in Spanje namelijk het zilver in de wacht gesleept.