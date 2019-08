NDP’er Bouva noemt verspreide screenshot misleiding

Op social media circuleert momenteel een screenshot (zie onder) van een NDP WhatsApp groep, waarin een oproep zou worden gedaan om tegen betaling mensen te zoeken die zich willen voordoen als overlopende ABOP’er of VHP’er. Deze zouden zich bij een NDP meeting zogenaamd moeten aansluiten bij de partij. In de screenshot wordt de indruk gewekt dat het bericht afkomstig zou zijn van NDP’er Melvin Bouva. “Het is mijn nummer, maar niet mijn woorden en ook niet mijn stijl. Het is digitaal gemanipuleerd” aldus Bouva, die de zaak reeds aangemeld heeft bij de autoriteiten.

“Voor ons is het niet nodig om mensen met een 10 SRD te overhalen om zich aan te sluiten bij de Nationale Democratische Partij (NDP). Kennelijk hebben mensen uit andere partijen moeite met de groei van de NDP. Als het niet 20, 60, 100 of soms 150 volgers van de ABOP, VHP of PL zich aansluiten bij de NDP.” Dat zei Bouva, onder voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) op dinsdag 6 augustus 2019 tijdens een radio praatprogramma.

Het Nationaal Informatie instituut schrijft dat de DNA-ondervoorzitter vermoedt dat oppositionele partijen het niet kunnen verkroppen dat tientallen mensen hun partij de rug toekeren en zich bij de NDP nestelen.

“Dit is niet onze werkwijze. Politieke tegenstanders hebben misbruik gemaakt van mijn nummer om te doen voorkomen dat de NDP mensen mobiliseert om over te lopen tegen een vergoeding. “De poging die men waakt om ons af te leiden zal niet slagen. Wij blijven bezig met ons werken” aldus Bouva. De screenshot in kwestie: