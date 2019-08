Vietnamees probeerde groot bedrag in euro’s uit Suriname te smokkelen

Een Vietnamese passagier is onlangs op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname aangehouden op verdenking van overtreding van de Deviezen Wet en het Smokkeldecreet. In de handbagage van deze reiziger, die op vertrek stond naar het buitenland, werd namelijk een groot geldbedrag in euro’s aangetroffen.

De man beschikte niet over de nodige bescheiden om Suriname met zo’n groot geldbedrag te verlaten, meldt de Surinaamse politie. De douane recherche droeg de verdachte en het geld daarom over aan de politie van het politie bureau Zanderij.

Deze verdachte werd, op grond van de wet, in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na het betalen van een fikse boete in Euro’s is de Vietnamees twee dagen later in vrijheid gesteld en mocht hij uit Suriname vertrekken.

De douane recherche hield de man op zaterdag 27 juli aan maar het bericht werd op 6 augustus officieel door het Korps Politie Suriname naar buiten gebracht.

Sinds de Amerikaanse dollar schaars is in Suriname proberen steeds meer mensen grote hoeveelheden contanten euro’s uit Suriname, bijvoorbeeld naar de VS te smokkelen. Daar wordt de euro dan omgezet in Amerikaanse dollars en vervolgens teruggebracht naar Suriname. Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse douane 1,6 miljoen euro van Surinaamse cambio’s in beslag had genomen: