Politie: ‘Verdronken vrouw had alcohol gedronken’

De 49-jarige Sherida Wijngaarde (foto onder), die afgelopen weekend een kreek te plantage Vierkinderen was ingegaan om af te koelen en in de diepte was verdwenen, was daar met familieleden voor het bijwonen van een begrafenisplechtigheid. Op weg naar en op de plek van de begrafenisplechtigheid dronk Sherida alcohol, meldt het Korps Politie Suriname in een officieel bericht.

Tijdens de rouwdienst in de kerk zei de vrouw tegen haar zussen dat ze het warm had. Ze stond op en liep de kerk uit. Ze liep vervolgens naar de kreek tegenover het kerkgebouw en trok haar kleren uit om in haar ondergoed de kreek in te stappen, aldus de Surinaamse politie.

Omstanders, die niet wisten dat ze niet kon zwemmen, gaven haar te kennen dat ze de kreek niet in mocht gaan met slechts haar ondergoed aan. Een plaatselijke bewoner gaf Sherida toen een “pangi” om rondom haar middel te binden. Vervolgens is zij het water in gegaan.

De zusters van Sherida, die in de kerk waren achter gebleven, vonden dat zij te lang wegbleef en gingen op zoek naar haar. Bij navraag kregen zij van mensen te horen dat Sherida in de kreek was gaan zwemmen. Zij vreesden het ergste toen zij Sherida niet boven het water oppervlakte in de kreek zagen. De plaatselijke politie en het duikersteam van de brandweer werden ingeschakeld. Een zoekactie van de duikers leverde geen resultaat op.

De volgende morgen, zondag 4 augustus, werd het ontzielde lichaam van Wijngaarde door bewoners van plantage Vierkinderen in het district Para, in de kreek gesignaleerd. Voor de komst van de politie had men het lichaam al uit het water gehaald. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot van mevrouw Wijngaarde voor obductie in beslag genomen.