Maandag 12 augustus nationale vrije dag

Het offerfeest van de Islam Ied-Ul-Adha wordt dit jaar gevierd op maandag 12 augustus. De dag is gelijkgesteld met de zondag, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken zojuist in een bekendmaking. Sinds 2010 is het Ied-Ul-Adha-feest een officiële vrije dag in Suriname. Het wordt een super long weekend omdat vrijdag ook al een vrije dag is in verband met dag der Inheemsen.

Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de islam. Het feest symboliseert het offer van Ibrahiem (Abraham). Moslims offeren een schaap, geit, koe of een kameel. Ied-Ul-Adha markeert het einde van de bedevaart naar Mekka. In de Koran staat het verhaal dat Allah aan Ibrahiem vroeg om zijn zoon Ismaël te offeren om te laten zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahiem zijn zoon met een mes wilde offeren, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismaël mocht innemen.