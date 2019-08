Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels

Op advies van afdeling Verkeer is afdeling Wegen er toe overgegaan om drempels in verschillende gebieden te plaatsen waar nodig is. Zo ook bij de kruising van de Picasso- en de Topaasstraat in Paramaribo-Noord. Volgens buurtbewoners is een lang gekoesterde wens van hen in vervulling gegaan omdat er veel aanrijdingen op die kruising plaats vonden, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Henk Wip, hoofd van afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, geeft aan dat er op dat kruispunt een voorrangsregeling geldt, waarbij de Picasso straat voorrang heeft ten opzichte van de Topaasstraat. Dat wordt duidelijk met verkeersmeubilair in de vorm van een stopbord aangegeven. Toch blijkt dat er in de praktijk veel aanrijdingen plaats vinden. Dat was reden genoeg om drempels op dat kruispunt te plaatsen.

Wip benadrukt dat de weggebruikers zich aan de voorgeschreven regels moeten houden om aanrijdingen met alle gevolgen van dien te voorkomen. Het ministerie treft voorzieningen voor verkeersveiligheid in Suriname en gaat er van uit dat de weggebruikers de maatregelen en verkeersregels in acht nemen. Voor wat het plaatsen van de drempels betreft zegt Wip, dat er enorm veel vragen zijn voor het plaatsen daarvan. Gelet op het proces probeert men te werken op basis van prioriteit.